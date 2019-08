Venerato a CN24: "Il calciatore più vicino al Napoli resta James, c'è una deadline. Due ostacoli per Lozano, le ultime su Icardi"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24

Lozano? I rapporti con Raiola sono ancora gelidi, non c'è stato nessun passo avanti: conterà molto la volontà del ragazzo come accaduto con Manolas. A quanto ne so, il ragazzo si farà guidare dal suo agente. Raiola parla del ragazzo anche con il PSG. Per il messicano c'è il problema su i diritti d'immagine perchè lui guadagna più da questo aspetto che dall'ingaggio. Stavolta l'agente non concederà deroghe. La clausola è di 42 milioni, non credo che il Napoli possa pagare in un sola soluzione questa cifra perchè è vero che il club ha incassato tanti soldi dalle cessioni ma spalmabili in più esercizi. Gli azzurri vorrebbero pagarlo a rate Lozano, è un'operazione reale. Zaha è stato offerto da alcuni agenti britannici al Napoli. Il ragazzo è stato valutato ed in rapporto qualità-prezzo non è piaciuto al Napoli che ha rifiutato.