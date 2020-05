Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli non è interessato al portiere del Brescia, Joronen. E' stato proposto soltanto. L'estremo difensore che potrebbe rimpiazzare uno dei tre portieri in rosa è Luigi Sepe, ex Napoli, ora al Parma. Il numero uno dei crociati piace molto sia a Gattuso che a Giuntoli".