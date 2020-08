Venerato a CN24: "Futuro Lozano, il Napoli valuterebbe eventuali offerte da Raiola! Il prestito non entusiasma, il valore del Chucky resta alto"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Mino Raiola atteso a Castel di Sangro? Magari col Napoli si potrebbe parlare di qualche altro calciatore, ne ha tanti sotto la sua procura e potrebbe proporne alcuni, è ovvio che l’argomento principe sarà Hirving Lozano: si verificherà se ci sono le basi per una stagione che possa rilanciarlo, se sarà al Napoli oppure da altre parti. Se arrivassero offerte, il Napoli le potrebbe valutare ma non farà alcun saldo o sconto. I parametri del cartellino restano alti nonostante l’ammortamento, dubito che la storia del prestito possa interessare a De Laurentiis”