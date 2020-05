Venerato a CN24: "Cucurella al momento non rientra nei piani! Quattro gli obiettivi del Napoli"

Calciomercato Napoli - "Cuccarella al momento non rientra nei piani", parola di Ciro Venerato. Ecco quanto riferito dal collega della Rai in esclusiva ai nostri microfoni: "Innanzitutto il prezzo dovrebbe abbassarsi nei prossimi mesi. Poi ci sono dubbi tattici. Secondo lo scouting partenopeo è più adatto ad una difesa a 3 fungendo da quinto a sinistra. Per questo il Napoli gli antepone altri terzini in questo momento: i due greci e il polacco Karbonwick sono i meno cari, Emerson Palmieri il sogno). Se sfumassero Cucurella potrebbe eventualmente essere sondato. Ma al momento non rientra nei piani del club partenopeo. Nota a margine: De Laurentiis non ha mai chiamato il Getafe. La smentita non è di facciata. Nessun contatto tra i due club".