Novità di mercato per il Napoli, direttamente dalle colonne di CalcioNapoli24 e dal taccuino del giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato:

"Antonio Candreva? No, grazie. Il club azzurro non è interessato all'esterno interista, proposto oggi pomeriggio dal suo agente Federico Pastorello. Troppo anziano per le esigenze del club azzurro, che quasi certamente punterà su Cengiz Under della Roma in quella zona del campo"