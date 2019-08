Venerato a CN24: "Cagliari interessato al prestito di Ounas, il Napoli chiede 5 mln. Su Hysaj Roma, Juve e Tottenham"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato collega della Rai, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a CN24

"Colloqui telefonici tra Cagliari e Napoli in tarda mattinata. Il club azzurro non vuole cedere a titolo definitivo Ounas. I sardi sarebbero interessati al prestito oneroso per 12 mesi senza nessun tipo di riscatto. Il Napoli vorrebbe 5 miloni in tal caso. Valutazioni in corso.