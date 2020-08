Venerato a CN24: "Gli ‘avvoltoi’ di cui parlava De Laurentiis? Si riferiva alla Juventus! Ha dato fastidio una cosa su Milik..."

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Bernardeschi? Guadagna 4,5 milioni di euro alla Juventus e non so se ha tanta voglia di trasferirsi al Napoli: a lui piacerebbe la Premier, per non parlare inoltre del problema relativo ai diritti di immagine appartenenti alla Roc Nation. C’è una serie di problematiche che non so fin quanto potranno essere risolte.

Gli ‘avvoltoi’ di cui parlava De Laurentiis? Secondo me si riferiva alla Juventus, non alla Roma con cui ha ottimi rapporti. Ha dato fastidio il fatto che Milik abbia preso un accordo con la Juventus in tempi non sospetti, ed ora pensi di poterlo prendere a poco. De Laurentiis l’ha ribadito, non cade dalle nuvole: i giocatori li vende ma non li svende”