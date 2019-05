Venerato a CN24: "Bennacer piace in Bundesliga, occhio alla recompra dell'Arsenal! Almendra? L'argentino non è stato mollato da Giuntoli"

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Bennacer, Almendra e Fornals sono tre calciatori incompatibili: se ne prendi uno non prendi gli altri. Il Napoli non ha rinunciato ad Almendra, non è stato mollato: c'è una fase di negoziazione, ci sono delle cose che non vanno genio al Napoli e al Boca. Se sfumasse Almendra, Bennacer e Fornals sono calciatori da riproporre: Bennacer piace in Bundesliga, l'Arsenal ha anche un'opzione di recompra. Fornals? Giuntoli è stato chiaro con gli agenti, ha ribadito l'offerta fatta a gennaio di 2.5 milioni di euro".