Venerato a CN24: "Barak si, ma non c'è convinzione per Simeone. Raspadori? Ho una notizia certa"

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato:

"Per Barak, se il Napoli vende Zielinski, credo che ci sarà la fumata bianca, ma se dovesse cedere Petagna, non credo la stessa cosa per Simeone. Non mi convince la trattativa, vedo il Napoli freddo. Per Raspadori e Broja si è offerto 25mln, per Simeone si vuole il diritto e non l'obbligo di riscatto.

Raspadori? Ho sentito poche ore fa la dirigenza del Sassuolo. Raspadori non sarà ceduto in questa stagione. Non è un discorso economico, ma il prossimo anno possono arrivare 60-70mln. Anche Inter e Juventus lo hanno cercato, ma Raspadori resterà a Sassuolo".