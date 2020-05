Venerato a CN24 avvisa: "Tonali-Napoli affare destinato a sfumare per due motivi"

Calciomercato Napoli - Non dovrebbe esserci un destino azzurro per Sandro Tonali del Brescia. Ecco quanto riferito dal collega Ciro Venerato ai nostri microfoni: "Tonali-Napoli trattativa dal destino infruttuoso. Due i motivi. Innanzitutto il costo del cartellino è elevato per gli standard attuali. Cellino chiede infatti 50 milioni senza contropartite. Senza contare la concorrenza italiana di Juve e Inter molto gradite al regista lombardo. Il Napoli sa bene tutto questo ma gradisce il ruolo di terzo incomodo per creare problemi alla concorrenza. Mosse di mercato tipiche dei grandi club".