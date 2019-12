Venerato a CN24: "Amrabat-Napoli, affare ancora non chiuso! Previsto incontro Giuntoli-D'Amico per parlare anche di Kumbulla. Su Llorente..."

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it. Ecco quanto dichiarato:

"Amrabat- Napoli, l'affare non è ancora chiuso ma si lavora per definirlo. Questo arriva sia da Castel Volturno che da Verona. I partenopei sono pronti a superare la concorrenza, ma ad oggi il Verona non ha ancora accettato l'offerta del club partenopeo. Due club inglesi e l'Inter seguono la mezzala che in Veneto paragonano più a Zielinski che a Fabian Ruiz. In settimana previsti nuovi contatti tra Cristiano Giuntoli ed il pescarese D'Amico, rampante diesse scaligero. I due parleranno anche del 19enne difensore centrale Kumbulla, seguito con interesse dallo scouting azzurro. Sarebbero arrivate ottime relazioni sul tavolo di Giuntoli. Su Llorente giungono solo smentite, la punta non andrà al Genoa: chiuderà la stagione a Napoli".