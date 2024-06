Vanderson-Napoli, la richiesta del Monaco frena l'affare: destino legato a Di Lorenzo, la situazione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli: è Vanderson de Oliveira Campos uno dei diversi nomi in lista. Un altro talento verdeoro per il reparto arretrato dunque un anno dopo l'approdo di Natan dal Brasile. Questa volta però non si tratterebbe di un salto diretto da un estremo dell'oceano a un altro ma di un giocatore che in Europa ci è già da un paio di anni. Un esterno, dalle spiccate caratteristriche offensive in pieno stile brasileiro, che ha già superato il test preliminare del calcio europeo. Lo stesso per il quale l'ex Bragantino, per esempio, è stato rimandato in attesa dell'esame Conte.

Calciomercato Napoli, la verità su Vanderson

Tuttavia, secondo quanto appreso da CalcioNapoli24, la valutazione del Monaco da 30 milioni di euro al momento frena il Napoli. A queste condizioni la società sta temporeggiando, lecitamente, per ulteriori valutazioni. Anche per un altro motivo, tra l'altro: la sua figura è legata al destino di Giovanni Di Lorenzo giocando sulla destra anche come ala. Ma considerando che alla fine potrebbe esserci anche un riappacificamento dopo l'attuale armistizio per il leader partenopeo, la situazione è da monitorare.

E' solo dopo aver chiarito gli scenari per il capitano si faranno ulteriori considerazioni sul sudamericano che nel frattempo apre all'ipotesi napoletana: il problema resta il club francese che non deroga sulla valutazione fissata, se non di pochissimo ma non certo svendendolo. In queste ore in Brasile si è parlato di una valutazione di 15 milioni di euro ma non è assolutamente così: la richiesta ammonta appunto al doppio di tale valore.

A Conte l'ex Gremio non dispiace affatto, ma non si tratta di un suo personalissimo nome. E' piuttosto un'idea nello scouting partenopeo approvata poi dall'allenatore. Dunque è da capire, lì dove fosse necessario un nuovo esterno, se la SSC Napoli sia disposta a spingersi a tanto pur di prenderlo. Ma è probabile che sia decisamente più propensa a fare uno sforzo per una personalissima richiesta di Conte, eventualmente, così da accontentarlo. Fermo restando che la pista Vanderson non resta assolutamente chiusa, specialmente se dovessero cambiare le condizioni anche se a oggi pare altamente improbabile.

