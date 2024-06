Futuro Natan, cosa succederà ora con Conte e il primissimo feedback del tecnico | ESCLUSIVA

Ora che l'arrivo di Antonio Conte è ufficiale, il calciomercato del Napoli entra nel vivo. Sono già tanti i nomi sul tavolo ma occhio soprattutto in difesa, perché con un anno di ritardo andrà preso il vero sostituto di Kim Min-Jae dato che Natan non si è rivelato pronto per tale sfida. Almeno non da subito, non da titolare in una squadra teoricamente chiamata per lottare al vertice e specialmente non in una stagione che ha pesantemente condizionato chi ha portato il tricolore figuriamoci chi era nuovo e veniva dall'altra parte del mondo. Ma cosa ne sarà ora di Natan nel pieno di questa rivoluzione?

Calciomercato Napoli, quale futuro per Natan?

Qualcuno non ha escluso un addio lampo o un prestito altrove, ma in verità, come appreso dalla redazione di CalcioNapoli24, non ci sarà una bocciatura preventiva per il difensore ex Bragantino. Significa che partirà regolarmente in ritiro dove Antonio Conte lo osserverà da vicino. Anche lo stesso tecnico vuole vederci chiaro e non lo ha depennato a prescindere, non esclude che possa in qualche modo plasmarlo e valorizzarlo trattandosi di un giovane.

Molto dipenderà chiaramente anche dalle risposte del ragazzo che, almeno nelle intenzioni, ha tutta la voglia di questo mondo di giocarsi bene le sue carte. Se invece non dovesse superare l'esame Conte come riserva, diventa concreta la possibilità di un prestito in Serie A. Il calciatore è a totale servizio della SSC Napoli, ma vorrebbe sfruttare al meglio un'occasione così importante come lavorare con uno dei migliori allenatori al mondo. La considera come un'opportunità che potrebbe cambiargli sua carriera. Chissà se la sfrutterà davvero.

