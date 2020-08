Rai - Il Sassuolo chiede 40 milioni per Boga, il Napoli vira su Under: possibile doppio colpo dalla Roma

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ieri si è parlato più di Under che di Boga per sostituire Callejon. Il Sassuolo chiede tanti soldi, circa 40 milioni, cifra che al momento il Napoli non ha per arrivare all'ivoriano. La buona notizia è che il Dortmund si sia ritirato dalla corsa, mentre resta vivo l'interesse dell'Atalanta. Più fattibile il doppio affare con la Roma per Under e Veretout, visto che i giallorossi hanno ancora problemi di bilancio. Ieri Gattuso e De Laurentiis ne hanno parlato valutandoli 40 milioni".