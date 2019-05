Quattro nomi sulla lista mercato di Ancelotti, ma il figlio Davide spinge per Fornals

Il calciomercato non è neanche iniziato ma già si entra nel vivo in casa SSC Napoli. Carlo Ancelotti ha le idee chiarissime e parla con gli uomini mercato azzurri per intavolare una strategia. La lista di Carlo è ben definita e, come riferisce l'edizione odierna del Mattino, vede in pole il solito Lozano ma il figliolo Davide spinge ancora per Fornals.

CALCIOMERCATO, TUTTI GLI OBIETTIVI DEL NAPOLI

Non solo, ecco tutti gli obiettivi del Napoli per la sessione estiva di calciomercato:

Di Lorenzo dell'Empoli

dell'Empoli Trippier del Tottenham

del Tottenham Theo Hernandez del Real Madrid

del Real Madrid Llorente del Real Madrid

