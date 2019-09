ULTIM'ORA SKY - Verdi-Torino, silenzio preoccupante dagli uffici di Cairo: nessuna novità sulle firme, Branchini 'nervoso' in hotel

Calciomercato Napoli - Simone Verdi è negli uffici di Urbano Cairo, presidente del Torino, a Milano: raggiunto il suo agente Donato Orgnoni. I club, i granata e il Napoli, stanno facendo la corsa contro il tempo per l'ufficialità: mancano pochi minuti alla fine del calciomercato estivo.

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato di Sky, ha parlato a Sky Sport 24 con le ultime sulla trattativa:

"Verdi, silenzio preoccupante dagli uffici di Cairo: Simone è all'interno, ancora non arrivano segnali di documenti firmati da club e giocatore. I documenti e i contratti del Napoli sono lunghi e con clausole, sia quando si compra che quando si vende. Ci sono delle lungaggini burocratiche. Non risponde nessuno al momento. Branchini, agente di Verdi con Orgnoni, è andato via velocemente quando è assato qui in hotel dai nostri di Sky, abbastanza accigliato. Attende anche lui novità".