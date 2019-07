ULTIM'ORA - Pépé ha firmato, è un nuovo calciatore dell'Arsenal

Pépé è un nuovo calciato re dell'Arsenal, lo annunciano i colleghi di Sky Sport. Sfuma definitivamente l'affare per il Napoli, l'attaccante del Lilla ha firmato con il club inglese.

Ecco quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di SkySport.

Ulteriori aggiornamenti dai colleghi francesi che puntualizzano come il calciatore abbia superato le visite mediche e stia nel centro tecnico del club inglese.

Pépé has signed and he’s new Arsenal player. ð»ªï¸ð´ #AFC #Arsenal