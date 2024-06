L'Arsenal vuole Osimhen: proposte due contropartite tecniche! Da Londra: c’è l’ok di Conte

Calciomercato Napoli, ultim'ora dall'Inghilterra! Nuovi aggiornamenti su Victor Osimhen e in particolare sull'interessamento dell'Arsenal per l'attaccante nigeriano del Napoli. I Gunners allenati da Mikel Arteta puntano tutto su Osimhen ma non hanno intenzione di sborsare i 130 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

Arsenal su Osimhen

Per abbassare le pretese del Napoli, l'Arsenal è disposto ad inserire due contropartite nella trattativa per Osimhen. Oggi il quotidiano londinese Evening Standard svela nel dettaglio i nomi dei calciatori dell'Arsenal proposti al Napoli nell'operazione Osimhen.

Si tratta di Emile Smith Rowe e Takehiro Tomiyasu, due calciatori che avrebbero già ottenuto il placet di Antonio Conte al trasferimento in azzurro. Potrebbero essere loro la chiave per sbloccare la trattativa tra Napoli e Arsenal per la cessione di Osimhen.