Pablo Fornals è ad un passo dal West Ham. Lo riferisce Marca, quotidiano spagnolo. Il centrocampista del Villareal, classe '96, avrebbe trovato l'accordo con il blub inglese per il trasferimento in premier League. Affare chiuso con il pagamento della clausola rescissoria di 27 milioni di euro. Su di lui c'è stato a lungo il Napoli che lo ha seguito per diversi mesi senza mai cercare l'affondo, complice anche un accordo lontano con il sottomarino giallo.