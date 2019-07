UFFICIALE - Vinicius passa al Benfica: affare da 17 milioni e clausola rescissoria da 100 [FOTO]

Vinicius Moraes è ufficialmente un nuovo giocatore del Benfica. Contratto fino al 2024 per l'attaccante brasiliano.

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale della società lusitana:

Vinicius ha inoltre rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club:

"La sensazione è di aver realizzato un sogno, essendo arrivato in un club enorme del calcio europeo e mondiale. L'esperienza già in altri club portoghesi sarà positiva per me e per la mia carriera e la metterà tutta a servizio per il Benfica. Io e la mia famiglia stiamo bene qui in Portogallo, mi sento a mio agio. Ora difendo i colori del Benfica, difendo questa nazione e cercherò di darle tutto dopo aver accolto me e la mia famiglia molto bene. Ci sono tutte le carte in regola affinché ne usciremo tutti felici".