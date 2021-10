UFFICIALE - Sottil rinnova con la Fiorentina: contratto fino al 2026

L’attaccante viola prolunga il contratto in scadenza nel 2024 per due ulteriori stagioni

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha comunicato il rinnovo del contratto di Riccardo Sottil fino al 2026.

“ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Riccardo Sottil per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026. Il club è estremamente soddisfatto per la firma di Riccardo, avendo il calciatore dimostrato negli anni il suo legame con la Fiorentina e con Firenze. L’augurio è che il futuro di Sottil possa riservare grandi soddisfazioni sia dal punto di vista individuale che di squadra“.

L’esterno viola ha anche commentato il prolungamento dell’accordo col club:

“Per me è un motivo di orgoglio. Ho fatto quasi tutto il settore giovanile qua. Sono arrivato che ero un ragazzino e oggi sono un uomo. Devo ringraziare la Fiorentina perché mi ha fatto maturare e diventare uomo. La società sta dimostrando di credere tanto in me e io voglio ripagare questa fiducia in campo. Continuiamo così che questa è la strada giusta”.