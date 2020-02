UFFICIALE - Salta il passaggio al Genoa, Iturbe firma per il Pachuca

Sfumato il passaggio al Genoa, Juan Iturbe ha deciso di restare in Messico e di firmare con il Pachuca dopo l'esperienza al Pumas UNAM.

Era ormai fatta per il trasferimento al Genoa di Juan Iturbe, arrivato in Italia per sostenere le visite mediche con il 'Grifone': alla fine non c'è stata l'attesa fumata bianca sull'accordo tra le società, impostato inizialmente sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni.

Nella notte la svolta che ha portato il paraguaiano a firmare con il Pachuca proprio sul gong del mercato: questo vuol dire che rimarrà ancora nel massimo campionato messicano dopo l'esperienza al Pumas UNAM. A riportarlo sono i colleghi di Goal.com.