Nikita Contini alla Virtus Entella: è ufficiale. Il giovane portiere italo-ucraino ha già lasciaro il ritiro di Dimaro ed è in arrivo nella sua nuova squadra. Dopo l'ultima stagione al Siena, prima avventura in Serie B per l'estremo difensore classe 96 dopo quelle in terza categoria anche con SPAL, Carrarese, Taranto e Pontedera.