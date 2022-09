UFFICIALE - Napoli, ceduto Filippo Costa al Foggia! La formula dell'affare

Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo dalla S.S.C. Napoli il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Costa. Il difensore si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2023.

Filippo Costa nasce a Noventa Vicentina il 21 maggio 1995. Nel 2012 il Chievo punta sul giovane terzino sinistro, arrivando in prima squadra nel 2014. A partire dal 2015 il club veneto cede in prestito l’esterno di difesa a Pisa, Bournemouth U21 e Spal. È la stessa società di Ferrara ad acquistarne il cartellino nel 2017.

Nel 2019 il Napoli diventa la nuova squadra del classe ’95. Per Costa è l’inizio di una serie di trasferimenti a titolo temporaneo, prima Bari poi Virtus Entella, Parma e ora Foggia.

“Ringrazio la società e il direttore sportivo Belviso. A Foggia c’è un clima da brividi, si vive di calcio tutto il giorno. Ho trovato un bel gruppo, si lavora molto per dare il massimo. I tifosi? È sempre bello quando c’è una tifoseria calorosa, per noi è un grande stimolo. Forza Foggia”, spiega Costa.