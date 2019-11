UFFICIALE - Mourinho nuovo allenatore del Tottenham: "La qualità della rosa mi entusiasma"

La notizia circolava già ieri sera, stamattina alle 7 l'annuncio ufficiale: Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo Special One sostituisce sulla panchina degli Spurs Mauricio Pochettino, che dopo aver condotto la squadra in semifinale Champions la scorsa stagione paga a caro prezzo un avvio di stagione disastroso con 20 punti sul Liverpool capolista. Nelle scorse ore erano circolati anche i nomi del tecnico della Ssc Napoli Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri come possibili sostituti.

Mourinho-Tottenham, Special One nuovo allenatore

Comunicato Tottenham sulla nomina dell'ex Inter:

Siamo lieti di annunciare la nomina di Jose Mourinho come Head Coach. Il contratto durerà fino alla fine della stagione 2022/23.

Il presidente Daniel Levy ha dichiarato: “In Jose abbiamo uno dei manager di maggior successo nel calcio. Ha una vasta esperienza, può trascinare le squadre ed è un grande tattico. Ha vinto onori in ogni club che ha allenato. Crediamo che porterà energia e convinzione nello spogliatoio. "

Queste invece le prime parole di Mourinho: “Sono entusiasta di entrare a far parte di un club con un patrimonio così grande e sostenitori così appassionati. La qualità sia nella squadra che nell'accademia mi entusiasma. Lavorare con questi giocatori è ciò che mi ha attratto"