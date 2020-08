Calciomercato Napoli - L'attaccante brasiliano Leandrinho, arriva ai brasiliani del Red Bull Bragantino dal Napoli. L'annuncio del club verdeoro su Twitter:

"Difenderà i nostri colori per i prossimi tre anni!".

Anche il giocatore ha rilasciato le sua dichiarazioni in merito:

"Stare qui è una nuova possibilità per me. È un ottimo gruppo e lavorerò per dare il massimo al club".