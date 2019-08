UFFICIALE - Kean, addio Juventus: è un nuovo giocatore dell'Everton

Calciomercato - E' finita ufficialmente l'avventura di Moise Kean alla Juventus. Cresciuto nel settore giovanile bianconero e reduce da un interessante exploit, l'attaccante di soli 19 anni è stato ceduto effettivamente all'Everton in Premier League. 27.5 milioni di euro più bonus nelle casse bianconere.

Dal sito ufficiale del club britannico si leggono le prime dichiarazioni del giocatore: "Sono onorato di vestire questa maglia e prometto che farò del mio meglio per questa squadra. Ho scelto l’Everton perché questa è un club che guarda al futuro proprio come me, una società con ambizioni e per la quale ora lavorerò duramente. Sono abituato a vincere e voglio portare una mentalità vincente: spero di poter di regalare tante gioie ai tifosi”.