Operazione last-minute per la Juve Stabia che annuncia l’arrivo dell’esterno d’attacco Alfredo Bifulco in prestito dal Napoli. Il giocatore, che lo scorso anno ha giocato in Serie C con la Ternana, indosserà la maglia numero 11. Di seguito, le dichiarazioni del classe 97′ al margine della firma del contratto:

“Sono pronto ad iniziare questa nuova avventura. Spero di fare bene e di dare il mio contributo, quanto prima, alla squadra mettendomi a disposizione del mister e dei compagni”.