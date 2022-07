Calciomercato Napoli - Futuro ancora in Turchia per l’ex azzurro Gokhan Inter tornato in città proprio di recente. Il centrocampista, infatti, ha ufficialmente rinnovato con l’Adana Demirspor per un’altra stagione come comunicato dal club ufficiale. Inler ha attualmente 38 anni e questa, potezialmente, potrebbe rappresentare anche la sua ultima stagione da professionista.