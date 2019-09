UFFICIALE - Il Toro annuncia Verdi, l'attaccante: "Torno con entusiasmo, mi han voluto fortemente tutta l'estate". Cairo: "Bentornato!" [FOTO]

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dalla Società Sportiva Calcio Napoli il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Verdi.

Verdi è nato il 12 luglio 1992 a Broni. Cresciuto calcisticamente tra le fila del Milan, nella stagione 2011/2012 ha debuttato in Serie B con la maglia del Toro, contribuendo alla conquista della Serie A. L'anno successivo ha proseguito l'avventura con la Società granata fino a gennaio, calcando per la prima volta i campi della massima serie italiana. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Juve Stabia, Empoli, Eibar (Spagna), Carpi, Bologna e Napoli. Per lui già 122 presenze e 23 gol in Serie A. Verdi ha disputato anche 5 partite (con un gol all'attivo) con la Nazionale Under 21 e 4 match con la Nazionale A.

Il Benvenuto del Presidente Cairo: “Simone Verdi, non è un mistero, era la prima scelta per rafforzare ulteriormente il nostro reparto offensivo. Lo abbiamo cercato con pazienza e tenacia, senza lesinare alcun tipo di sforzo, sino all’ultimo giorno di trattative, in attesa che tutti gli incastri del calciomercato potessero permetterci di definire questa operazione, perché al di là delle capacità tecniche di Simone che tutti conoscono noi apprezziamo molto anche le sue doti umane e la serietà professionale. Sono qualità che gli permetteranno di inserirsi presto e bene nel Toro, in un ambiente che Verdi già conosce essendo stato con noi, a inizio carriera, dal 2011 al 2013. Perciò a nome di tutta la Società sono felice di accogliere Simone Verdi con il più caloroso benvenuto. Anzi, bentornato tra noi! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.

Le prime emozioni in granata di Simone Verdi:

“Quando un calciatore si sente così tanto apprezzato da un’altra Società non può che essere orgoglioso e felice per questa stima. Per tutta l’estate ho percepito la grandissima considerazione nei miei confronti da parte del Toro, e la cosa mi ha fatto due volte piacere perché avendo già indossato la maglia granata il Toro per me non è mai stato un club qualunque. Torno con grande entusiasmo. Ero molto giovane, avevo ancora tantissime cose da imparare, oggi sono decisamente un giocatore diverso, più maturo. Voglio ringraziare il Presidente Cairo e la Società per tutto quanto hanno fatto per riportarmi al Toro. Ritroverò tante persone che stimo e tifosi che mi hanno sempre incitato. Ci vediamo presto, Forza Toro”