UFFICIALE - Franco Ferrari passa dal Napoli al Vicenza: il comunicato

Calciomercato Napoli - L'attaccante Franco Ferrari passa ufficialmente dal Napoli al Vicenza. Di seguito il comunicato del club veneto:

"La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla SSC Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Franco Ferrari. Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2025. Ferrari, attaccante classe ’95, nella scorsa stagione al Pescara ha siglato 17 reti e fornito 6 assist, in 36 presenze in campionato. In precedenza, ha vestito le maglie di Como, con cui ha centrato la promozione in Serie B nella stagione 2020/2021, Livorno, Bari, Piacenza, Brescia, Pistoiese e Tuttocuoio. Benvenuto Franco!"