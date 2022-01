Il Pordenone Calcio comunica in accordo con il Napoli la risoluzione anticipata del prestito del centrocampista Michael Folorunsho. In neroverde dallo scorso agosto, ha totalizzato 17 presenze con la maglia del Pordenone e realizzato 3 reti. Michael Folorunsho torna al Napoli ma è già pronto al prestito alla Reggina, il classe '98 resterà in Serie B. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

