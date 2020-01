UFFICIALE - Ciciretti è un nuovo calciatore dell'Empoli, operazione in prestito con obbligo in caso di promozione in A

Calcio mercato Napoli - Tutto nero su bianco, Amato Ciciretti è un calciatore dell’Empoli. Arriva in prestito dal Napoli. Lo riporta l'account Twitter dell'Empoli.

Mercato Napoli, ufficiale Ciciretti all'Empoli

Tutto nero su bianco e come già anticipato da PE.it, Amato Ciciretti è un calciatore dell’Empoli. Arriva in prestito dal Napoli, un prestito che però ha per l’Empoli l’obbligo del riscatto al raggiungimento di alcuni obiettivi, su tutti quello della serie A.

Al momento non ci sarà quindi esborso da parte delle casse di Monteboro, ma anche qualora si dovesse concretizzare l’obbligo di riscatto le cifre mosse non dovrebbero essere importanti e sotto il milione di euro. Al Napoli dovrebbe andare poi una percentuale sulla futura rivendita.