UFFICIALE - Brescia, preso in prestito Magnani dal Sassuolo

Giangiacomo Magnani è ufficialmente un calciatore del Brescia. Il difensore classe 1995, che già si allenava in ritiro a Seefeld agli ordini di Eugenio Corini, arriva dal Sassuolo in prestito, dove lo scorso anno sceso in campo 19 volte. Questo il comunicato ufficiale del club lombardo:

"Il Brescia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Giangiacomo Magnani. Il difensore, classe '95 proveniente dal U.S Sassuolo Calcio vanta 19 presenze con la formazione emiliana".