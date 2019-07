UFFICIALE - Bari, preso D'Ursi dalla Ssc Napoli in prestito biennale

Calciomercato Napoli - Il Bari ha ufficializzato il prestito biennale di Eugenio D'Ursi (24), reduce da una ottima stagione in serie C col Catanzaro con ben 14 reti. La società pugliese specifica di aver ricevuto l'attaccante in prestito biennale dalla Ssc Napoli. Si tratta della terza operazione col club azzurro dopo Costa e Folorunsho.

Calcio mercato Napoli, D'Ursi al Bari in prestito biennale

Ecco il comunicato diramato dal sodalizio pugliese sul suo sito ufficiale: "La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con prestito biennale dalla SSC Napoli, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Eugenio D’Ursi (07 maggio 1995, Napoli)".

"Esterno d’attacco - si continua a leggere sul sito ufficiale del Bari Calcio -, ha esordito tra i professionisti a 19 anni con i colori dell’Aversa Normanna. In carriera ha collezionato 128 presenze e segnato 31 gol, ben 14 lo scorso anno con la maglia del Catanzaro. Il calciatore sarà da questo pomeriggio a disposizione di mister Cornacchini. Benvenuto Eugenio!". Il Napoli lo monitorerà con attenzione valutando la possibilità, in futuro, di tenerlo in rosa oppure cederlo ad altre società.