UFFICIALE - Attaccante e figlio d'arte, Sosa Jr arriva in Italia: la squadra

La Vis Pesaro 1898 annuncia l’acquisizione delle prestazioni sportive di Tomás Ignacio Sosa. L’attaccante ha firmato un contratto annuale, fino al 30 giugno 2023.

Sosa, figlio d’arte, è nato a Udine, dove suo papà Roberto “El Pampa” ha giocato tra il 1998 e il 2002 prima di passare per Ascoli, Messina e soprattutto Napoli. Cresciuto in Italia fino ai 10 anni, Tomás ha seguito le orme del padre diventando un “numero 9” di struttura fisica importante, lottatore generoso ma anche dotato di un buon fiuto per il gol. Dopo due stagioni in Argentina al Defensa y Justicia, l’attaccante classe 2001 è pronto per una nuova sfida alla Vis Pesaro.