UFFICIALE - Atalanta, arriva Boga dal Sassuolo: la formula dell'affare

Atalanta BC comunica l’acquisto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del calciatore Jérémie Boga dal Sassuolo. Di seguito la nota ufficiale del club orobico:

"Nato a Marsiglia il 3 gennaio 1997 da genitori ivoriani, Jeremie è un attaccante rapido, tecnico e abile a saltare l’uomo: secondo una recente statistica Opta è il calciatore con più dribbling riusciti della Serie A nell’anno solare 2021. Destro di piede, è stato spesso schierato a sinistra per poi accentrarsi e andare al tiro, sfruttando le sue doti nell’uno contro uno, ma può ricoprire diverse posizioni sul fronte d’attacco. Attualmente è impegnato in Coppa d’Africa, dopo la quale potrà cominciare la sua esperienza in maglia nerazzurra"