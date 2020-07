Calciomercato - L'Arsenal blinda il proprio talento Gabriel Martinelli. L'attaccante italo-brasiliano, classe 2001, ha firmato un nuovo accordo pluriennale coi Gunners. Per Martinelli 10 gol e 4 assist in 26 presenze in questa stagione. Le italiane come Inter, Juventus, Napoli e Roma erano sul calciatore.