Tweet ADL su Giuntoli, Repubblica: separarsi costa tanto, ha 3 anni di contratto! Su Gattuso...

Calcio mercato Napoli le ultimissime. L'edizione odierna de La Repubblica spiega le motivazioni che hanno portato il presidente del Napoli calcio Aurelio De Laurentiis a smentire tramite Twitter la possibile separazione dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Mercato Napoli, la verità sul tweet De Laurentiis Giuntoli

"Gattuso e De Laurentiis continuano a essere separati in casa. Ma il tweet di ieri è almeno un segnale della ritrovata lucidità del presidente, che si sta rendendo conto dei rischi legati alla eventuale rivoluzione tecnica e del prezzo troppo alto che gli toccherebbe pagare. In primis per i suoi costi economici. Un po’ più contenuti in caso di sostituzione di Gattuso, che andrà comunque in scadenza a giugno e guadagna relativamente poco. Esorbitanti invece se De Laurentiis deciderà di interrompere il suo rapporto pure col direttore sportivo Giuntoli, che ha ancora tre anni di contratto. La crisi causata dal Covid morde e il Napoli non ne è esente, visto che sul mercato la società ha potuto operare solamente in uscita, con tre cessioni ( Milik, Llorente e Malcuit) e nemmeno un acquisto. Il ribaltone a stagione in corso potrebbe essere penalizzante però soprattutto per la squadra, che è in piena corsa per la Champions, si è qualificata per i sedicesimi di Europa League e stasera nel primo round con l’Atalanta va a caccia della finale di Coppa Italia. Meglio calmare i bollenti spiriti allora. Un tweet allunga la vita.