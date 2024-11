TvPlay - Clamoroso: Osimhen alla Juve? Giuntoli sta parlando con gli agenti!

Enrico Camelio, giornalista di TvPlay, lancia in diretta una bomba di calciomercato pesantissima soprattutto per i prossimi mesi, ovvero il tentativo che starebbe portando avanti la Juventus per portare in bianconero Victor Osimhen, giocatore del Napoli in prestito al Galatasaray.

"Giuntoli sta parlando con i procuratori di Osimhen, è vero! Lo firmerebbe, ma è durissima. Ovviamente deve uscire Vlahovic. Non sarà facile trattare con De Laurentiis. C'è però la possibilità concreta che Osimhen vada alla Juventus".