Tuttosport - Zielinski-Everton pista non concreta, ma Ancelotti sonderà il Napoli per Piotr e per un attaccante!

Ultime calcio mercato Napoli - Non avrà un attimo di sosta, Carlo Ancelotti, nel suo primo mese alla guida dell'Everton. Da una parte una squadra da migliorare sul campo, dall'altra un mercato su cui operare da protagonista. Con dei collegamenti diretti con il Napoli, secondo l’edizione odierna di Tuttosport.

“A centrocampo gli infortuni di Andre Gomes e Fabian Delph hanno aperto una voragine che difficilmente Jean-Philippe Gbamin (il mediano chiamato in estate a sostituire Gueye, andato al Psg) colmerà da solo. La pista che porta a Piotr Zielinski al momento pare più un collegamento facile tra tecnico e giocatore che non una pista concreta. Anche se qualche sondaggio con il Napoli verrà fatto per lui come per Fernando Llorente, che potrebbe diventare l’attaccante d’esperienza da affiancare a Calvert-Lewin e Kean”