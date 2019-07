Continuano i contatti con il Napoli per regalare al più preso Simone Verdi a Mazzarri. Una via - secondo Tuttosport - per sbloccare la trattativa c’è ed è rappresentata dalla controproposta della società partenopea: 20 milioni più Baselli in cambio dell’attaccante e di Mario Rui. Questa la controproposta napoletana. I granata ci pensano, ma vogliono limare la contropartita economica.