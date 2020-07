Tuttosport - Tutto fatto per Osimhen al Napoli, annullato il tentativo in extremis del West-Ham: la situazione

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "E il primo passo da fare è la chiusura della trattativa per Victor Osimhen. Annullato il tentativo del West Ham che, come raccontato ieri, aveva presentato un’offerta all’agente William D’Avila nell’incontro di venerdì con il presidente del Lille, Gerard Lopez. Ieri è trapelata l’indiscrezione definitiva: tutto fatto per l’attaccante, che ha firmato un accordo di 5 anni da 4 milioni e mezzo a stagione mentre al Lille andrà 50 milioni di euro, oltre ai bonus stabiliti"