Tuttosport - Torino-Sepe, pronta la prima offerta al Parma: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "In questo senso, dunque, l’insediamento di Marcello Carli a Parma potrebbe rappresentare un punto di svolta nella (eventuale) ricerca di un nuovo portiere. Con Davide Vagnati che da tempo ormai ha messo gli occhi su Luigi Sepe e con il fresco direttore sportivo ducale che - dopo il summit di settimana scorsa con Lucarelli e D’Aversa - da oggi rientrerà dalle vacanze per assumere piena operatività. Potrà così prendere consistenza il confronto tra le parti intorno al 29enne di Torre del Greco, che il Parma ha appena riscattato dal Napoli per 4,6 milioni di euro. La cifra all’incirca necessaria al Torino per convincere Carli ad inaugurare la propria esperienza in Emilia cedendo l’estremo difensore".