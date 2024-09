Tuttosport su Osimhen: un thriller! Estate travagliata per il Napoli e Calenda che hanno cercato disperatamente una soluzione

Calciomercato SSC Napoli - L’avventura a Napoli di Victor Osimhen potrebbe diventare il miglior thriller di Aurelio De Laurentiis, secondo Tuttosport.

Colpi di scena, fughe e ritorni, accordi trovati e poi saltati. E ora l’attaccante nigeriano sta per diventare un nuovo calciatore del Galatasaray:

"L’avventura del bomber bizzoso è passata attraverso quattro paesi diversi, da Gedda in Arabia Saudita, fino ad Istanbul in Turchia, passando anche per Londra e Parigi. Un’estate travagliata e bollente, per il Napoli e l’agente Roberto Calenda che hanno cercato disperatamente una soluzione che potesse soddisfare tutti"