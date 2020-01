Tuttosport - Se Ghoulam non lascerà Napoli, il club azzurro non farà nulla in entrata

Notizie calcio Napoli - Capitolo Ghoulam, quale sarà il futuro del terzino sinistro azzurro? Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport:

"In stagione ha collezionato solo 5 presenze (l’ultima il 6 ottobre contro il Torino) prima di fermarsi nuovamente per un infortunio muscolare e su quella fascia Mario Rui da solo non basta. Sead Kolasinac è il nome nuovo, il 26enne terzino sinistro dell’Arsenal che tanto piace alla Roma (vorrebbe prenderlo nel mercato estivo) e su cui anche il Napoli ha fatto un sondaggio e nulla di più: se Ghoulam non lascerà Napoli, il club azzurro non farà nulla in entrata"