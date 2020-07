Tuttosport - Scambio Petagna-Belotti, servirebbe un conguaglio in favore del Toro: ai granata piace anche un vecchio pallino di Giuntoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Slacciata ma allo stesso tempo contigua allo scambio Petagna-Belotti (certamente, nel caso, con un conguaglio a favore del Toro) è la questione che riguarda Kevin Lasagna. Il centravanti dell’Udinese, a segno 6 volte dalla ripresa del campionato (per un bottino totale di 10 centri sinora), sarebbe un altro dei possibili sostituti di Belotti in caso di cessione. I sostenitori granata considerano sia Petagna sia Lasagna buoni profili, ma complementari in un possibile tandem offensivo e non alternativi a Belotti. Nel malaugurato caso in cui il Toro decidesse di cedere il Gallo, ci vorrebbe ben altro per sostituirlo, sempre che sia possibile pensare di colmare un vuoto del genere, quantomeno a livello affettivo".