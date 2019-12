Tuttosport - Retroscena Llorente, è stato offerto alla Roma! I dettagli

Ultime calcio mercato Napoli - Se Nikola Kalinic - al netto dell'infortunio - ha sinora racimolato 76 minuti in campionato e 106 in Europa League, parlare di bocciatura in casa Roma non si esagera. Anche perché Fonseca gli ha preferito Zaniolo nella posizione di falso nueve. L’edizione odierna di Tuttosport racconta un retroscena di mercato che riguarda il club giallorosso ed il Napoli.

Retroscena Roma, offerto Llorente del Napoli