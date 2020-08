Tuttosport - Raiola a Castel di Sangro, argomento Lozano: senza offerte potrebbe restare, ma ad una condizione

Ultime mercato Napoli - Mino Raiola ieri è stato in visita a Castel di Sangro con suo cugino Vincenzo. Ospiti di De Laurentiis, come racconta Tuttosport:

"Il pranzo è stata l’occasione giusta per una chiacchierata circa il futuro di Lozano. In mancanza di offerte tali da giustificare la cessione di un giocatore pagato 42 milioni appena un anno fa, il messicano potrebbe restare a Napoli, a patto che si giochi al meglio le sue carte nel corso delle prossime settimane per convincere Gattuso a puntare in maniera più concreta su di lui"