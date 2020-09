Tuttosport: Petagna si gioca la conferma, Gattuso potrebbe chiedere a Giuntoli di scambiarlo con Lasagna dell'Udinese

«Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per la nuova avventura. Forza Napoli»

Ultime mercato Napoli - La felicità del primo giorno di Andrea Petagna, da ieri al lavoro con il Napoli dopo la quarantena da Covid e i test medici. Di lui ne parla Tuttosport:

"L’ex Spal proverà a garantirsi la permanenza in maglia azzurra. Sarà Gattuso a valutarlo e poi a decidere se tenerlo in organico o se chiedere a Giuntoli di inserirlo nella trattativa con l’Udinese in cambio di Lasagna"